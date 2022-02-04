過年包8800！長輩見紅包卻唸「不懂事」 內行曝正解
農曆新年期間，許多民眾多多少少都會歷經送紅包或是收紅包的情節，但是怎麼包、包多少也是有許多眉眉角角。一名網友日前抱怨今年包了「8800」的大紅包給家裡長輩卻被唸「不懂事」，沒想到貼文一出立刻引起網友討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-04 16:31:07
這名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，表示今年過年前實在太忙，來不及到銀行換新鈔，但還是很有誠意地準備「8800」元象徵「發財」的吉利數字紅包，在吃年夜飯時給家裡長輩。未料長輩一打開看見舊鈔卻唸「真不懂事，過年包舊錢會害人運氣不好一整年。」，長輩的冷言冷語讓原PO頓時心寒，當下冷回：「以後我會改進，不包紅包了。」
原PO將此事分享在網路上，立刻引起網友們熱烈討論：「管它新舊鈔，反正存進銀行或花掉就看不到」、「有包就不錯了，還嫌」、「有時候是心意，辛苦了」、「明年就說因為都是舊鈔，所以不包了」、「心意被嫌棄，明年省起來」、「原來有這種習俗哦，但是新舊鈔我都收唷」、「直接收回來說⋯嘖！鈔票太舊了，我收回」、「只要能花的都是好鈔，管他新的還舊的」、「我們家都說是錢都好，反而不愛新錢會黏住呢」。
不過也有內行人表示：「舊鈔真的很不好，非常認真的說，會把去年的霉運都帶到今年來，等同你今年會很衰喔！」、「老一輩習俗觀念，領紅包用新錢，代表新的開始，所以堅持要新鈔。」另外也有人留言：「如果沒有這新鈔習俗觀念，可能每年就不用印新鈔，而是正常耗損才印新鈔了，別小看新舊鈔票汰換，每年也是億來億去」。（編輯：陳珮瑜）