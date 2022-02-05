以為南部限定！他曬「童年神飲」8年級生嗨：越騷越愛喝
有些零食、飲品在小時候經常能吃到，其中用玻璃罐裝的牛乳、羊乳更是很多8年級生的共同回憶；對此，就有一名男網友日前到超商微波牛奶，喝到一半突然想起小時候家裡訂過的「嘉南羊乳」，每到冬天都會配送溫熱羊乳到保溫箱內，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-05 09:41:08
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「大家小時候都有訂過嘉南羊乳嗎？」為題發文，表示天氣很冷，所以他跑去超商買了一杯牛奶微波來喝，喝著喝著突然想起小時候家裡有訂過「嘉南羊乳」，在門口掛著保溫盒，早上會有人送兩瓶羊奶來，夏天送冰的，冬天送溫的。
原PO回想，那時候早上吃早餐配羊奶，「尤其草莓口味的，超級好喝」，他也以為「嘉南」羊乳應該是只有南部人才有，但女友是新竹人，她小時候也有訂過。
「好奇如我，跑去IG開限時動態發問，結果幾乎每個人小時候家裡都有訂過」，也讓他忍不住在文末直呼「哇，真的是小時候的回憶阿，不過現在好像很少看到有人家門口掛著保溫盒了，真的讓人懷念」。
貼文一出，掀起熱議，「卵磷脂的超好喝！！！！好懷念」、「幼稚園的時候喝的」、「最愛巧克力，麥芽超噁心」、「最討厭原味！有夠腥（可能我的味覺比較敏感）」、「我也超討厭原味，那個味道真的無法接受，但除了原味其他都超愛」、「我的鄰居現在也有訂，以前真的超愛喝的好懷念呀」、「最喜歡原味了，越騷我越愛」。（編輯：郭佩蓉）