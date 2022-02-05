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初五迎財神生日！專家提醒「必做5事」　金銀財寶進家門

▲專家提醒初五必做5件事。（圖／shutterstock）。
▲專家提醒初五必做5件事。（圖／shutterstock）。

編輯中心/綜合報導

2022-02-05 17:01:01｜2022-02-05 17:04:39

大年初五為五路財神生日，因此習俗上有「迎財神」習俗來旺財運，命理專家楊登嵙老師提醒，在初五必做「5件事」，讓新的一年財運爆棚，金銀財寶通通進家門。

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大年初一至初四的諸多禁忌，到了初五全破除，因此這一天又可稱之為「破五」，或稱為「隔開」，意味著隔開了春節假期，撤去所有的供品，取消所有春節禁忌，初五更是旺財運的好時機。

農曆「3時刻」出生的人，進入三月份後鴻運當頭，有財神降臨。（示意圖／NOWnews資料照）
▲初五必做5件事，讓未來一整年財運旺翻天。（示意圖／NOWnews資料照）
（一）迎財神：

大年初五這天是五路財神生日，擇一最早吉時，打開家中大門和窗戶，並燃香表示歡迎財神，此外，還要供牲醴、點蠟燭、燒金紙、放鞭炮，以「迎財神」，通常又稱為「祭財神」或「接路頭」，但願財神爺能把金銀財寶帶來家裡，滿足人們想發財的希望，在新的一年裡大富大貴，財運大發。

迎財神當天千萬不可以過於吝嗇，要多分享，家中客廳不妨多放一些甜貽糖果，供來訪親友客人吃個甜、分享甜頭。而在大方分享、廣結善緣之下，除了能幫助新年的財運亨通之外，財神也會因你的大方而靠近你！

但如果在迎神這天太過小氣，財神反而會不願靠近你，甚至因你的吝嗇而遠離你！不只得不到財氣，甚至接下來的一年恐怕也沒有好人緣。

（二）送窮：

送窮又稱「送五窮」、「送窮土」、「送窮灰」、「趕五窮」等，民俗認為，初一至初四不倒垃圾，能夠聚財，到了初五要倒出去，象徵將窮困送出家門，叫「送窮」。

（三）掃房子：

臘月三十到正月初四，一般是不打掃的，動掃帚等於將好運氣掃掉了，所以到了破五這天，要來個正式的大掃除，將垃圾掃到一個角落，並大聲放炮竹，把一切窮氣窮鬼給趕跑，掃地時則要從外往裡面掃，才能將金銀財寶統統掃進來。

（四）吃餃子：

大年初五吃餃子是民間通俗，俗稱「捏小人嘴」，可免除讒言之禍，另外，餃子的形狀與金錠相似，所以吃餃子也是一種慶祝財神誕辰的方式，也給自己旺財運。

（五）開市：

春節期間大小店舖從大年初一起關門，習俗上以正月初五為財神生日，選在這天開市將招財進寶，這一年的財運都會很旺。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲《命理專家楊登嵙 》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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