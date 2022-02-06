過年奶奶端出一罐「詭異頭髮」？老饕見了全嗨：這超好吃
過年期間，家中長輩為迎接平時在外辛苦工作的晚輩們，總會準備大量零食招待。就有名網友回娘家時奶奶端出一盆漆黑的零食，外觀看起來非常像人的頭髮，可吃起來意外涮嘴，這讓她好奇這究竟是什麼美食，而眾老饕立刻解答是紅毛苔。
編輯中心/綜合報導
2022-02-06 10:23:13
原PO於Dcard中以「好好吃的頭髮」為標題發文，說明近期回娘家時，奶奶拿出一罐外觀像是頭髮的零食，吃起來不油不膩相當涮嘴，詢問後得知這是海產，可身邊卻沒有任何一個人知道正確名稱，於是上網向眾人尋求答案。
部分網友認為這是髮菜（又名頭髮菜），因形似毛髮而得名，且其發音頗像發財，是過年佳節必備的吉祥食材。可依據原PO發的照片及線索，圖片中的食物為海產，可髮菜生長於沙漠，故此答案並不正確，後確認應是長在海岸礁石上的紅毛苔（又名海髮菜）。
對於紅毛苔這項美食，許多網友一致推薦「這很好吃耶！小時候過年怒吃一大罐」、「是紅毛苔～～好懷念！好久沒吃了」、「小時候的愛！！！超好吃可是很貴」、「很好吃！ 過年我家裡也有」、「紅毛苔超好吃的r 我都會自己再加鹽巴」。 （編輯：李惠婷）