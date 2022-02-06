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媽大掃除找到20張「綠色百鈔」！行家眼睛全亮：50萬收購

▲原PO過年大掃除時，找到一個舊紅包，裡面裝了20張民國61年的綠色百元鈔票，不知是否還能使用。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）
▲原PO過年大掃除時，找到一個舊紅包，裡面裝了20張民國61年的綠色百元鈔票，不知是否還能使用。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）

編輯中心/綜合報導

2022-02-06 11:56:17

過年大掃除說不定會有驚喜！有名女網友昨（5）日發文，表示她在過年大掃除時，找到一個舊紅包，裡面裝了20張民國61年的綠色百元鈔票，不知是否還能使用，貼文一出，掀起熱議，許多人都建議她留下或賣給收藏家，甚至有人開價「50萬元」求收購。

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該名女網友在臉書社團《爆料公社二社》發文，表示年前大掃除的時候，找到了一個舊紅包，打開才發現裡面裝了大約20張民國61年的綠色百元鈔票，不過也因為年代久遠，讓她很好奇「不知是否還能使用」？

▲原PO日前大掃除時，發現了幾張民國61年發行的綠色百元鈔票。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）
▲原PO日前大掃除時，發現了幾張民國61年發行的綠色百元鈔票。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）
貼文一出，吸引5000多名網友按讚，「這個絕對不要拿去銀行換，這個有價值」、「在我眼裡是無價，我願意以50萬全部收下」、「翻倍了」、「想收，我出生的年代」、「不要賣留下來當傳家寶」、「放越久越值錢」、「是我才捨不得用，不缺這點錢，留著做紀念還比較有意義」、「這個超值錢的欸」。

也有不少網友看到綠色百元鈔票以後，紛紛想起兒時回憶，「我還有用過綠色的100耶...」、「我也有用過，100在當年很大～」、「我印象中小時候吃飽飯去逛夜市，雞皮兩串還是三串5塊的樣子。逛夜市帶20塊就可以了，現在逛夜市一千塊馬上蒸發」、「這兩千在當年很大張～活三個月沒問題了」、「以前國小時，有一張這個走路有風」。（編輯：郭佩蓉）

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