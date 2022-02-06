輸了算我錯！安以軒一語成讖　百億夫恐被判刑20年

41歲女星安以軒下個月即將迎接結婚5週年，但具有百億身家的老公陳榮煉，年前被澳門警方逮捕後即無音訊，傳出她以淚洗面，過年處境相當心酸，港媒更透露陳榮煉至少涉嫌3項罪名，若成立的話數罪併罰，恐面臨20年徒刑。安以軒當年在夏威夷婚禮上深情表白，這段感情必須梭哈，「贏了算你的，輸了算我的錯」，被大陸網友說根本一語成讖，如今老公面臨牢獄之災，安以軒必須扛起養家責任。





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▲安以軒在夏威夷舉辦浪漫海島婚禮，曾說這段婚姻必須梭哈，「輸了算我的錯」。（圖／安以軒工作室提供，2017.06.06）

▲安以軒和陳榮煉（左）5年前在台灣舉辦喜宴，婚後誕下一雙兒女。（圖／NOWnews資料照）

在陳榮煉被捕之後，澳門警方陸續又抓了2名共犯，聲稱他們與太陽城集團主席周焯華（洗米華）同樣涉及不法賭博、洗黑錢，先前被捕的洗米華已經承認罪行，每項罪名至少10年起跳，至少面臨10、20年刑期；而陳榮煉疑似觸犯「執行黑社會組織的領導或指揮職務罪」，最高可處15年徒刑，加上賭博、洗錢、拒絕配合調查等罪，數罪併罰可能會超過20年。





2017年，家境不錯的安以軒，嫁給身家百億的陳榮煉，老公允諾要保護她一輩子，讓她做一個快樂幸福的陳太太，婚後生下一兒一女，每逢生日、結婚週年，老公都會送上名錶、名牌，外界都認為她嫁得好，過著公主、王子般生活，如今面臨20年以上徒刑，一旦被法院提審並且罪名成立，安以軒除了照顧一雙兒女，還要善後老公經營的集團，未來將面臨極大挑戰。





▲港媒報導，陳榮煉至少涉嫌3項罪名，恐被判刑20年以上。（圖／翻攝微博）