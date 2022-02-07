高中畢業就能做！他曝「這職業」年薪破百萬：打趴工程師
不少台灣人認為醫牙電資為現今職涯發展最有前景的職業，不過就有一名網友認為，房仲不需要學歷門檻，卻也能有百萬年薪，感覺CP值很高，貼文一出，有網友贊同留言「我媽私立爛高職畢業，但唬爛一流，進房仲25年身價破億退休了」，也有網友搖頭嘆「你只看到成功的那幾位，後面一票轉行的」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 13:08:09
該名網友在PTT發文，他以「房仲是不是CP值最高的年薪百萬行業？」為題，表示醫牙電資都是最容易年薪百萬的行業，不過都必須苦讀至少6年才有辦法，這之間花費加起來最少也要25萬，而房仲只需要高中畢業就能當了，賣一個物件佣金最少3萬、多的8萬，「一年拼一點賣個13棟就破百萬了，屌打一堆中小型科技公司工程師」，因此好奇問：「房仲是不是CP值最高的年薪百萬行業？」
貼文曝光後，不少網友認同，「看過有些房仲開Lexus帶看」、「是啊，我媽私立爛高職畢業，但唬爛一流，進房仲25年身價破億退休了」、「這很吃人格特質，門檻不下學歷」、「業務都這樣吧，吃個人特質也是優勢之一」、「業務嘴就算不愛讀書也能靠業績賺錢」、「業務先天成分很重，話術跟手段」、「業務有本事不用靠學歷」。
不過，也有網友搖頭直言，「真的那麼好賺怎麼不全部的人都來，多的是做半年撐不下去」、「你以為每個房仲都做得起來喔」、「沒這麼好康，但各行各業中，都會有佼佼者，端看你自己是不是這塊料」、「你只看到成功的那幾位，後面一票轉行的」、「假日加班你OK再說」、「去年全年公司二十幾個業務只有我一個成交買賣超有兩位數，沒你想像中那麼好賣」。（編輯：賴禹妡）