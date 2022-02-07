砸1萬買刮刮樂！他慘跌「暗黑圈套」賠到哭：被當韭菜割
過年期間許多人喜歡購買刮刮樂試手氣，期望能一次刮中大獎，不過就有一名網友透露，他去買彩券時，店員對他說「大獎都還沒開」，便一次買10張，沒想到卻慘賠7000，心情非常差，貼文曝光後，立馬有網友出面揭露真相：「大獎還沒開就是話術，一本平均回6、7成，要是還沒開他就會收起來不賣了！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 14:15:41
該名網友在Dcard中貼文，他以「花了1萬去刮刮樂結果⋯」為題，表示彩券行店員對他說「一千元的剩10張，大獎都還沒開的洗腦」，他便衝動一次買了10張，沒想到卻賠了7000，讓他心情直接「down到谷底」，只能失望地喊：「算了，就當做公益了吧！」
貼文一出，網友紛紛留言，「意外嗎⋯不然台彩怎麼賺錢的，會贏錢的終究是少數」、「我刮2000十張賠了一萬」、「謝謝您幫其他人的獎金出錢」、「別人一張就中百萬，你十張拿來湊分母，合理」、「跟我哥買一本2000塊的虧14000，也是一人7000」、「1000中獎機率不是70那你剩下10張真的蠻衰的」、「當韭菜被割」、「刮刮樂真的好玩就好，不要多」。
還有網友透露暗黑真相，「話術啦，桌上剩10張，後面庫存還好幾箱」、「通常彩卷行說大獎還沒開都是清庫存的話術」、「大獎還沒開就是話術，一本平均回6、7成，要是還沒開他就會收起來不賣了」。（編輯：賴禹妡）