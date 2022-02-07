星巴克「65折」馬克杯！她細看價錢臉綠了：原價竟破萬
星巴克是全球廣為人知的連鎖咖啡廳，在台灣各個縣市，能都能看到門市座落在街上，目前在國內已有超過500間，是不少人放鬆、洽公的好地點，不過近日，一名女網友分享自己到星巴克購物時，竟在櫃檯看見一個大型馬克杯，在打折後還要價7000多元，有網友看了不禁感慨「已經窮到連杯子都買不起了」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 16:39:08
原PO在《報廢公社二館》發文，表示自己在某間星巴克門市的櫃檯上，發現一個巨無霸紀念馬克杯正在以65折求售，甚至標榜能夠宅配到家，但她再仔細一看，發現打折後售價還要7000多元，原價則要上萬元，令她驚奇的馬上拍照上傳，並表示「有錢人就是這麼平凡樸實，還聽說有人原價就買了」。
貼文一出引發網友好奇熱議，「請問店員裝到滿要多少錢」、「是不是多打一個零」、「這是馬克杯還是浴缸」、「拿這杯能喝終身免費嗎」、「這價錢真的不行」、「喜歡的說不定真的會買來收藏」、「有錢人世界好複雜」、「成本應該蠻便宜的吧」、「感覺沒必要特地出這種紀念杯」、「當時差點就掏錢出來買了，直到我發現是少看一個零」。
事實上，此馬克杯是星巴克為紀念在台灣已拓展500家店，在2021年推出的巨型紀念馬克杯，尺寸比一般馬克杯大20倍，《NOWnews》先前也曾報導「放大20倍三天三夜不用睡 星巴克巨無霸杯再次回歸！」，內文也提及，星巴克曾公告表示，此款杯子比較適用於「收藏和觀賞使用」，建議不要真的拿來裝飲料。（編輯：張志浩）