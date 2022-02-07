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同事天天加班！金融妹驚覺「辦公室變戲棚」：主管就愛看

▲有位從事金融業的女網友驚覺「同事天天加班」的真相後，不禁感嘆「辦公室變戲棚」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲有位從事金融業的女網友驚覺「同事天天加班」的真相後，不禁感嘆「辦公室變戲棚」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-02-07 17:12:39

一間公司的辦公室風氣，多半會因為主管的習慣而有所不同。就有位從事金融業的女網友驚覺「同事天天加班」的真相後，不禁感嘆「辦公室變戲棚」，完整遭遇也引發討論。

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原PO在論壇《Dcard》上發文提到「前陣子在金融業任職，因為辦公室的風氣就是加班等於認真、努力，為了能拿到好的考績，所以很多同事不管有事沒事都會在公司待到很晚 ，常態加班到晚上9點10點之後，正常上班時間是早上8、9點」。

▲一名男子投訴公司主管因為他是獅子座O型而不錄用，對此，小孟老師也揭開原因，並透露企業老闆最愛用的星座排名。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲前輩向原PO坦言「有同事連假日都來辦公室裝忙，長官還覺得他為工作奉獻犧牲，給予好評」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
原PO持續觀察後發現「大家好像都在戲棚工作…早上摸魚、下午打混，傍晚再開始做正事演給各個長官看」，跟前輩聊天提到此事時，對方也坦言「不管事情有沒有做完，待得越晚越好，最好連假日都來辦公室裝忙，長官才會覺得你為工作奉獻，給你好的考績」。

最終原PO也選擇離職「看清整個部門的運作，不想繼續浪費時間就趕快離職了，希望下一份工作不會再遇到這種公司」。

不少網友看完也感慨回應「好病態的職場風氣」、「有同事很喜歡演給主管看，明明事情已經做完了還是要留到最後走」、「這種經營模式，公司不會有好的展望的」、「我們公司還有人因為加班給主管看，讓主管很欣賞因而加薪的」。（編輯：潘毅）

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