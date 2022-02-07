沒領到開工紅包！新人帶老媽「蛋洗公司」　無奈結局曝光

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沒想到今（7）日一位剛來兩個月的新人得知其他同事都有拿到紅包，就立刻找原PO討紅包「我跟他說這是昨天有參加開工拜拜的，他沒來所以沒有」，結果這新人直接爆氣騎車離開公司。
過不到半小時，這位新人又載著媽媽到公司來討公道，原PO無奈表示「這媽媽一看到我劈頭就罵，說我壓榨他兒子連過年紅包都不給，還說這麼沒肚量，工廠早晚倒閉」，這讓他原本準備好的2百元小紅包也不想給了。
最終原PO也決定資遣該員工，沒想到對方媽媽開始哭鬧，還不斷咒罵公司，還拿出整盒雞蛋丟向公司大門。無奈之下他只好拿出6百元紅包「現在雞蛋這麼難買，留著回家炒蛋吃不香嗎？我們小廟真的容不下妳兒子這尊大佛」。
新年就遇上這種的事件，更讓原PO備感無奈，「我開業也快20年，還第一次碰到這麼誇張的事情，或許這就是年輕人口中說的媽寶吧，帶媽媽來鬧全程還一副不干他的事？我也是醉了」。
詳細過程曝光後，也讓不少網友感慨回應「這是我出社會到現在有時以來我覺得最離譜的，開工紅包原本就是有參加才有的這真的太誇張了」、「結果還讓這媽寶賺到資遣費跟紅包，老闆真難當」、「這對母子真是太極致了，一個超級媽寶，一個吵著要糖吃」、「拜託這媽媽帶回去，讓他繼續當媽寶吧」。（編輯：潘毅）