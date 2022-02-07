沒現金包紅包！ 男友「一招」扭轉尷尬 網讚：超會的
過年期間除了長輩包紅包給晚輩，或是已賺錢的晚輩包給家中長者以外，近年來也有情侶包紅包給對方的現象。一名女網友日前在網路發文，表示在一場友人聚會中，現場的男生都包紅包給女友，自己男友毫無準備卻靠「一招」獲得滿堂彩，貼文一出果然引起網友全讚爆！
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 22:47:34
這名女網友在《Dcard感情板》發文「過年收到男友的特別紅包」，表示除夕吃完年夜飯後，就與男友到他朋友家拜年打麻將，突然其中一名男生開心拿紅包給女友，另一對情侶見狀後，女生也拉著男方說：「哇你看，傳說中的別人男友」，而該名男方也找出紅包袋裝了6600元給她。
接著大家轉頭看向原PO與男友，原PO這時很尷尬「心裡也很緊張怕我的木頭男友耍笨讓場面尷尬」，接著男友吞吞吐吐地開口表示：「蛤我剛剛在家包紅包鈔票都花完了欸...不然這樣好了...」接著原PO的男友拿了一個空紅包袋，打開錢包後將信用卡、身分證、健保卡等證件都丟進紅包裡給原PO，並表示：「我把全身家當包給妳，別搞丟我了」，這舉動不僅讓剛才包6600的那位朋友馬上說：「欸我們破財你們放閃這樣甘丟？！！」也讓原PO歡天喜地地收下這個「最驚喜的紅包」！
網友看了貼文後全表示：「他已經不在木頭範圍內了！很會！」、「男友100分」、「很會欸～這招我會喜歡」、「求個墨鏡謝謝」、「臨場反應很好欸！超棒的～」、「6600突然就不香了」、「別人的男友～」另外也有網友表示：「誰會包紅包給男女朋友啊，不要帶起歪風好嗎，自己爸媽多包一點比較實在」、「男生包紅包給女友是哪裡來的怪習俗」。（編輯：陳珮瑜）