LINE收紅包好開心？小心點到不明連結 想防範「看這邊」
近日有民眾常於通訊軟體LINE上收到「新春紅包」、「開工紅包」等字樣的通知，點入連結後畫面顯示「恭喜獲得紅包」，檢查LINE Pay帳戶卻發現是空歡喜一場，台灣事實查核中心更以此展開調查，發現這2則皆非LINE官方舉行的活動，千萬不要點進連結，讓不肖人士得利，也提供民眾如何辨識官方帳號的方法。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 10:16:29
新春期間有許多人收到以下兩則訊息「開工大吉🧧🧧🧧」、「有人送新年禮物來囉🧧🐯虎年貼圖刮刮樂,立即接收下載」，內容指引民眾點入下列網址來取得紅包獎勵，點入後也顯示「紅包金額是否入帳將會依據您的完成步驟而轉入」等誘導字眼，可據查核中心實際操作及詢問，此連結非官方網址。
經查核中心確認，LINE台灣公司回覆該網址並非官方舉辦的行銷活動，千萬不要受騙點擊，而日後若收到宣稱為LINE官方活動的訊息，查核中心採訪趨勢科技防詐達人專案經理劉彥伯提供一個辨識方法，可點入傳此訊息的LINE帳號裡面，若是真正的官方帳號會顯示「綠色盾牌」，而點開是「灰色盾牌」則需多加注意，因為這並非LINE官方所傳。
劉彥伯表示，該訊息用不明網址誘騙民眾點入的手法，目的是讓用戶加入某一帳號來拉高用戶數，累積一定人數後便會替換名稱，以此帳號向加入用戶傳送詐騙訊息，例如假裝是朋友借錢等等。（編輯：李惠婷）