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加密貨幣賺千萬！男卻被趕出家門　眾見過程罵翻：誰能忍

▲比起工作領死薪水，有些人更嚮往著靠投資來翻身，不過必須承擔的風險也更大。（示意圖／Pixabay）
▲比起工作領死薪水，有些人更嚮往著靠投資來翻身，不過必須承擔的風險也更大。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-08 10:41:59

比起工作領死薪水，有些人更嚮往著靠投資來翻身，不過必須承擔的風險也更大。就有位30歲理工男，畢業後都宅在家操作加密貨幣，十多年下來賺進千萬，卻因為沒工作遭家人轟出家門，但過程曝光後，眾多網友卻罵翻「誰能忍阿」。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「我堂弟今年30歲，當完兵後在家考試一年，24歲上研究所，讀四年碩士畢業後都宅在家裡…沒有去找工作。終於在今年一月時，堂弟被他爸爸跟哥哥轟出家門，理由是『現在科技業大好，你好歹頂大電機畢業，去找工作剛好，每天宅在家在幹嘛？』」。

▲原PO堂弟的遭遇曝光，多數網友立刻看出盲點在於「沒負擔家裡生活支出」。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO堂弟的遭遇曝光，多數網友立刻看出盲點在於「沒負擔家裡生活支出」。（圖／翻攝Dcard）
堂弟後續找上原PO談心並借住幾天，才得知「他從18歲就開始玩加密貨幣，而且和朋友們就有自己的礦場。雖然念理工科系，但也對台股、美股或者期貨、基金等他都有研究涉略，每天很晚睡是因為在玩歐美股市和期貨，所以每天都很累的感覺」。

堂弟也曬出目前近千萬資產，但卻沒讓家人知道他在幹嘛，「因為爸爸年輕時因為股市失利賠了很慘，甚至房子都被拿去抵押，所以他們家人對股市很反感」。這也讓原PO陷入兩難「該怎麼和大伯說他兒子有投資研究的能力？他們家沒有孝親費。只是堂弟都住在家所以午餐晚餐都在家吃，所以也沒花什麼錢。他只是覺得被親人拋棄了，他覺得與其當工程師受氣還不如學投資賺錢比較快樂」。

不過遭遇曝光後，卻有不少網友搖頭吐槽「沒有孝親費，但都住在家吃家裡，明面上這樣看真的很像啃老欸...他賺的錢有幫忙付家裡什麼費用嗎？誰能忍」、「說真的，讓家人知道才是唯一方法，不要說什麼大家都不懂堂弟，他自己不讓人家知道他在幹嘛的」、「至少也要表示一下有在賺錢，幫忙出個水電之類的吧，整天在家不說在幹嘛，別人以為沒有在做有意義的事情，被當成啃老廢物其實不難理解，有時候尊重和溝通比你賺多少錢還重要」、「刻意這樣隱瞞，家人會擔心也很正常，自己先放棄溝通在做甚麼工作，就不要怪對方誤會吃軟飯」、「玩加密貨幣12年才千萬蠻慘的，當時比特幣1顆是0.0041美元，再看看現在」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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