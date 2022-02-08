加密貨幣賺千萬！男卻被趕出家門　眾見過程罵翻：誰能忍

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堂弟後續找上原PO談心並借住幾天，才得知「他從18歲就開始玩加密貨幣，而且和朋友們就有自己的礦場。雖然念理工科系，但也對台股、美股或者期貨、基金等他都有研究涉略，每天很晚睡是因為在玩歐美股市和期貨，所以每天都很累的感覺」。
堂弟也曬出目前近千萬資產，但卻沒讓家人知道他在幹嘛，「因為爸爸年輕時因為股市失利賠了很慘，甚至房子都被拿去抵押，所以他們家人對股市很反感」。這也讓原PO陷入兩難「該怎麼和大伯說他兒子有投資研究的能力？他們家沒有孝親費。只是堂弟都住在家所以午餐晚餐都在家吃，所以也沒花什麼錢。他只是覺得被親人拋棄了，他覺得與其當工程師受氣還不如學投資賺錢比較快樂」。
不過遭遇曝光後，卻有不少網友搖頭吐槽「沒有孝親費，但都住在家吃家裡，明面上這樣看真的很像啃老欸...他賺的錢有幫忙付家裡什麼費用嗎？誰能忍」、「說真的，讓家人知道才是唯一方法，不要說什麼大家都不懂堂弟，他自己不讓人家知道他在幹嘛的」、「至少也要表示一下有在賺錢，幫忙出個水電之類的吧，整天在家不說在幹嘛，別人以為沒有在做有意義的事情，被當成啃老廢物其實不難理解，有時候尊重和溝通比你賺多少錢還重要」、「刻意這樣隱瞞，家人會擔心也很正常，自己先放棄溝通在做甚麼工作，就不要怪對方誤會吃軟飯」、「玩加密貨幣12年才千萬蠻慘的，當時比特幣1顆是0.0041美元，再看看現在」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。