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門口遭多次違停！店家不報警「霸氣喊話」：停一天送兩天

▲違停車輛堵住通道，讓店家無法開門營業。（圖／取自《爆怨公社》）
▲違停車輛堵住通道，讓店家無法開門營業。（圖／取自《爆怨公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-02-08 10:49:06

汽車停車位難找，但若是隨意違停在私人土地，就有可能造成地主不便。近日有店家抱怨，春節期間一台車違停在自家店門口，且該車輛已經多次違規停放，最後店家霸氣用車堵住出口，更喊話「停一天送二天」。

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▲店家表示，該車輛並非第一次違停此處。（圖／取自《爆怨公社》）
▲店家表示，該車輛並非第一次違停此處。（圖／取自《爆怨公社》）
根據原PO於「爆怨公社」表示，有違停車輛直接停在店門口騎樓，且已經停放超過一天的時間，他也特別補充，該車輛已經多次堵住店門口，即便報警也沒有改善，最後店家直接不報警了！霸氣開車堵住該違停車輛，更喊話「過年期間肚量要大一點，我就給你停三天好了。停一天送二天，我夠誠意了吧！」

老闆霸氣反制讓網友紛紛大讚「正所謂愛亂停就給你停的夠」、「無三不成禮，無四沒誠意讓我們繼續看下去，」、「要貼一張收費表，就可以收錢」、「好解氣的一篇文」、「買一送二～停好停滿」。

而實際上根據《律師談吉他》臉書曾分享類似案例，當家門口遭違停時，最快的解決辦法還是報警後，請拖吊單位到現場處理，不僅可以直接把違停車輛移走，也會讓違停的車主吃上罰單。而若是該車主為長期惡意占用，則可能涉犯刑法侵占罪或強制罪，土地持有者可以走刑事告訴程序，到警察局或地檢署進行告訴。（編輯：鍾怡婷）

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