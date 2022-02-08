他開工紅包炸出「好幾張千鈔」！老闆承諾曝光 全場羨慕
農曆春節過後，有些老班會給予「開工紅包」，讓收假回來的員工有動力繼續為公司打拼。就有位網友領到的開工紅包炸出「好幾張千元鈔票」，老闆承諾以及公司方針曝光更是羨煞其他網友。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 11:11:54
原PO在臉書《爆廢公社》發文提到「今年的開工紅包特別大包，主要是因為剛好也是公司成立20週年，按照年資，老闆分了不同金額的紅包，小弟年資10年8個月，分到了10000元」，他也提到公司規模不大，員工約20人，但都只進不出，主因就是「老闆人很好」。
他繼續補充「公司賺錢的時候老闆從來不吝嗇，年終、獎金、紅利都很敢發。公司營收比較不好的時候，老闆也都信守當初進到公司所說的承諾，年終至少會有2個月，沒少過，我覺得人是互相的，老闆對員工好，員工自然就會努力工作打拼」。
原PO又回憶起，剛出社會進的第一間公司堪稱血汗「加班沒加班費，還有不成文的規定，如果早班營收沒達標，還要留下來加班直到營業金額達標才能走，年終只有幾千元的紅包，也難怪現在公司也收的差不多了」。
對比曝光後立刻就有不少網友回應「好的老闆可遇而不可求，好好珍惜」、「開工領200路過」、「現在開工紅包給這麼大方的很少見了，很多甚至是0」、「別人的老闆總是不會讓人失望」、「我們公司都上市上櫃了，開工連個毛都沒有」。（編輯：潘毅）