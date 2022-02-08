不甜的水果怎處理？老饕激推「無敵配料」：保證吃下肚
台灣富有「水果王國」的美名，無論內銷或向國外出口，都是經濟發展重要的一環；此外，多元的水果種類也是一大招牌，不過若遇到水果不甜，該硬著頭皮吃下肚，還是忍心丟棄呢？一名網友就將此困擾分享在網路上，不少人也紛紛給予建議，其中一款常見的「配料」被全場推薦。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 12:03:40
原PO在臉書社團《爆系知識家》發文，指出自己家中有幾箱棗子、蓮霧等水果囤積，雖然箱子內的水果個個外型都相當漂亮，但都有個致命缺點為「不甜」，原PO強調，這樣的水果「自己吃很痛苦，丟掉會被雷劈，送朋友遭唾棄」，因此發文求助網友，有沒有其他別的處理方式，或是能讓這些水果變的比較美味。
貼文一出，各路網友紛紛集結給予意見，「這種不甜的可以考慮打果汁」、「有些機構會收這些還可以吃的食物呀」、「果醬、果乾、果汁，都可以考慮做」、「真的很多水果漂亮大顆，但沒甜很可惜」、「棗子可以削皮作沙拉」、「自己做糖葫蘆試試」、「還是會直接吃，沒有甜還是有其他養分」。
除了上述方法外，許多網友都大力推薦，把這些不甜的水果灑上「梅粉」，瞬間究會提升一個檔次，「二話不說加梅粉再吃」、「大推加梅粉」、「梅子粉加下去都好吃」、「這時就要召喚梅子粉」、「梅粉超萬用啊」、「梅子粉真的是無敵配料」。（編輯：張志浩）