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過年家門口出現「財神爺」！詭異笑容超毛　真實身份曝光

▲過年期間，一位不明人士穿著財神爺的套裝，突然出現在家門前，嚇壞網友。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲過年期間，一位不明人士穿著財神爺的套裝，突然出現在家門前，嚇壞網友。（圖／翻攝自爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-02-08 12:58:01

今年的農曆春節結束了，不少人就算開工，仍沈浸在年假玩刮刮樂、與家人團聚的氛圍中，並希望財神爺能夠來到自己身邊，不過，一名男網友卻在今年被財神爺嚇壞了！原來是過年期間，他家門外突然出現一尊「真人財神爺」不肯離去，網友看了後也紛紛提醒，「遇到這種真的要小心」。

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原PO在4日於《爆廢公社》發出一張照片，只見年假期間，一位不明人士穿著財神爺的套裝，就這樣站在他家的門口，手裡還拿著紅色的籃子，原PO觀察一段時間後雖然沒有理會，但財神爺卻遲遲不肯離去，他見狀則馬上拍下照片上傳，並詢問「他是誰，為什麼要在門口不走」？

貼文一出，不少網友立刻認出這位財神爺，「以前遇過，超可怕」、「這種不送財的，專門討財」、「每年都會出現」、「我家都會意思的給個10元」、「還有些是扮成土地公的」、「以前長輩都說過年討個喜氣，給他50」、「笑到你心裡發寒」。

▲農曆新年期間許多人會收、發紅包；不過就有人在社群上發出「神秘符號」向他人討紅包，讓大批網友超尷尬。（示意圖／取自Shutterstock）
▲內行網友表示，年節會出現在家門口的這些假神明，通常都是為了索取紅包的目的而來。（示意圖／取自Shutterstock）
另外，也有網友好奇的詢問，若完全不理他會發生什麼事，有過來人就指出，「之前做生意顧店，不給錢就一直用拐杖敲地板，意思要趕快捐錢，他會一直站在店門口，阻礙做生意」、「不拿錢出去給他，還會直接開門進到屋裡要錢，通常裡面都是老阿伯」、「會一直待著不勸離鬧場的直接報警就對了」。（編輯：張志浩） 

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