媽拍兒子熟睡床照！眾看完狂抓「一疑點」：怎麼受得了
許多人的日常寢具中，都會有無法割捨的「小被被」或「枕頭」，有些人甚至無法忍受它們被清洗，近日就有一位媽媽分享兒子和他枕頭的故事，提到兒子的枕頭已經用到變色，不僅完全不願意清洗，也不肯換新，讓她相當困擾，網友看完後也被整顆變色的枕頭嚇傻，直呼「該直接丟掉了吧」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 15:36:30
原PO在《報廢公社二館》發出一張照片，內容為2018年和2022年孩子的對比，只見圖中兒子的睡姿和物品擺設都沒變，唯獨兒子懷中的枕頭在經多年使用後，整顆已經變成黑色，原PO表示，有些小孩只會依賴小條口水巾，但我們家的，出門過夜一定要帶枕頭，而且還是大顆的長枕頭，不僅如此，「我找好幾次理由要幫他洗還是換新，但他死都不要」，接著原PO無助的說，每天睡他旁邊都覺得全身癢，跪求「是否有方法，讓自己的兒子換新枕頭」。
貼文一出，許多網友馬上注意到整顆變黑的枕頭，並留言「這連基本清潔都沒有吧」、「這怎麼還睡得下去啊」、「是我一定直接丟掉」、「為了孩子和自己的健康，最好還是換一下吧」、「我自己也是長枕頭愛好者，但這顆我不行」、「不懂為什麼一堆人不洗這些東西」。
此外，不少網友也認為，這些習慣應該從小就能設法避免，建議「最好方法是準備兩三個同樣的備胎」、「要有定期拿去曬太陽的規劃」、「孩子會有這種壞習慣，多半是大人養成的」、「一開始就要洗了，不是等他不能接受被洗這件事」、「不接受也得接受，有很多方式可以哄著他接受」。（編輯：張志浩）