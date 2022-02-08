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主婦必備神器是什麼？眾人認這台CP值高：做事時間省一半

▲家庭主婦的必備神器是什麼？眾人認這台CP值高：「做事時間省一半」。（示意圖／Pixabay）
▲家庭主婦的必備神器是什麼？眾人認這台CP值高：「做事時間省一半」。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-08 15:56:35

為維持家中的整潔，每日的家事處理必不可少，可這也代表需要壓縮其他時間來處理家事，故市面上販賣眾多機器來協助，例如掃地機器人、洗碗機等，就有網友提出烘衣機才是台灣家庭必備的神器，獲得許多人的認同。

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原PO於PTT上發文，認為家事處理機器中烘衣機是CP值最高的一項，因為一般曬衣服的流程得找空間將潮濕的衣服一件件晾乾，若一件衣服攤開、掛起的時間算十秒，六件就要一分鐘，而烘衣機則只要五秒，直接將整桶衣服到進機器中蓋上蓋子，在讓它自動處理一小時即可，故認為「烘衣機省空間又省時間，絕對是台灣家庭省空間省時間必備的神器，沒有之一。」

▲原PO認為曬衣服的傳統流程相當耗時，若有烘衣機協助，幾秒鐘就能完成所有手續。（示意圖／Pixabay）
▲原PO認為曬衣服的傳統流程相當耗時，若有烘衣機協助，幾秒鐘就能完成所有手續。（示意圖／Pixabay）
許多網友非常贊同這個說法「在台灣這種多雨潮濕的地方烘衣機真的好用，所以台灣自助洗衣店開得比娃娃機店還兇」、「說真的北部生活真的必須買一台來用」、「南部也是用烘的阿！時間省超多的」、「住大樓必備品啦，缺點就是衣服會縮水」。 

但許多長輩卻對這種耗能機器頗為感冒，偏好用自然陽光曬乾「我家長輩是農村出身的信奉曬太陽比較好，陰天飄雨也要拿出去晾 什麼都要曬」、「台灣會覺得太浪費能源有太陽就曬太陽就好了」、「我家買了洗脫烘之後，我媽氣到手洗了一年才終於放棄改用洗衣機」。 （編輯：李惠婷） 

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