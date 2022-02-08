醫牙過時了？收入慘遭「這科系」輾壓 知情人認：是真的
近期學測剛結束，許多人正為了填選大學科系而苦惱，就有一名網友透露，身邊朋友打聽下來，發現科系收入的排行榜前三名為「醫牙、電資、其餘理工類」，不過貼文曝光後卻有不少網友搖頭表示：「醫牙根本過時了，CP值根本超低。」
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 16:08:47
該名網友今（8）日在PTT貼文，他以「最新科系VS收入排行？」為題，表示學測才剛結束，許多準畢業生要開始選填志願，家長也會到處打聽各科系的出路及收入，有朋友調查到的收入排行分別為「醫牙、電資、其餘理工類、藥學、商科、其他」，這也讓他好奇問：「有漏掉其他穩定高於80萬的科系嗎？」
貼文一出，不少網友搖頭直言，「醫超慘好嗎」、「醫牙根本過時了，CP值根本超低」、「這兩年一堆診所關門大吉」、「醫要看專科，不是每科都這麼多」、「電資現在5年起薪500萬是基本了，身邊工程師根本看不起醫牙的收入」。
不過，仍有網友認為，「電機、資工、機輪，醫學都很高」、「能當醫生就當醫生，不要傻傻的被騙去讀別的了」、「我只能說工程師都希望精英去當醫生，別來當工程師」、「前幾天在低卡看到醫師薪水的分享，真的有夠可怕，難怪一堆人都要擠醫學系」、「醫牙＞電資＞其他理工＞other」。（編輯：賴禹妡）