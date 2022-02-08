NET為何在台灣崛起？老顧客喊「2字」稱霸：10幾年沒變過
台灣服飾業競爭激烈，其中本土連鎖服飾品牌「NET」，因主打平價服飾，且衣物款式多樣，而深受不少民眾喜愛。對此，就有網友好奇詢問「NET是怎麼崛起的？」引來老顧客2字點破稱霸關鍵。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 17:14:57
原PO於PTT八卦板上指出，在台灣有許多平價服飾可選擇，「以前小時候過年的時候常常到這些店家買新衣，而規模可能就臨櫃的幾間小店，後來很多大型大間的平價服飾店也出現，如H&M、GU」。而他在內文中特別點名NET，「主打超平價服飾的NET越開越多間，很多高租金的精華地段也都有它的身影，NET如此成功的關鍵是什麼？有卦？」
問題一出，就引來老顧客點出「便宜」是最大關鍵，「便宜啊，小弟十幾年前剛出社會都靠它」、「便宜，品質也還可以」、「可以挖寶，有些衣褲裙很好搭配，又不貴」；也有人認為「CP值」和「耐用」皆是優勢，直言「Net基本款好穿又實用」、「NET意外的耐穿，衣服也不錯看」、「CP值確實還不錯」。
留言中亦有網友表示「平常就做公益跟為了宣傳臨時做公益差別」、「的確是不錯啦！質料好、版形適合台灣人」；不過仍有鄉民提出不同看法，認為「NET不好逛，只網購NUV，現場的話會去UQ」、「net女生ok，男生則見人見智」。（編輯：陳雅雲）