過年狂跑單！外送員見「1常態」不爽 眾嘆：給方便還嫌
在過年期間外送平台超夯，不少店家都出現大爆單，更出現一堆外送員在店外等候的景象。不過一位外送員在過年期間拼命跑單賺錢，但是「1常態」讓他忍不住抱怨，沒想到貼文曝光後，卻有不少網友搖頭「給你方便還嫌」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 17:28:41
一位外送員在臉書《靠北熊貓 2.0》上分享過年跑單的經驗「太誇張了啦⋯⋯過個年都刷卡單是怎樣？」他更進一步懷疑客人是不想給予小費及紅包「可以直接講，不用搞這招」。
然而貼文曝光後卻有不少網友搖頭「會給小費跟刷不刷卡是兩回事吧？ 會給的就會給」、「給紅包跟小費不是應該的事吧」、「肯給紅包的人不管是刷卡還是現金都會包，不肯給的就不用說了」。
另外也有不少外送同行也出面打臉「我還喜歡刷卡單，放著就走」、「刷卡單，服務好，等製餐時，噓寒問暖，主動告知還在等待，客人多半數都會諒解，偶爾還能有小費。沒有也沒差，不要得失心太重，往好處想，又少一個要算零錢的，而且下雨天超討厭收現金好嗎」、「刷卡單好啊，收到一堆鈔票還下雨最煩」、「刷卡是好客人的行為這樣也嫌，九母湯耶！有些客人就算用刷卡我也是收過另外給的小費，這種東西不強求本來就不是理所當然」。（編輯：潘毅）