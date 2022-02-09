蘋果深夜突宣布新功能！人人手上iPhone「即將大變身」
蘋果（Apple）8日晚間突然宣布即將推出新計畫！未來將在iPhone上推出「Tap to pay（點擊支付）」的功能，到時候授權的商家可以直接使用iPhone接收信用卡、金融卡以及Apple Pay的感應付費，不需要再另外透過第三方的終端設備來進行收款，等同手上iPhone化身為刷卡機。
編輯中心/綜合報導
2022-02-09 06:34:29
蘋果表示，推出「Tap to pay」這樣的功能，在現今疫情壟罩的環境下可達到非接觸式支付，讓手上的iPhone直接可以變成「行動刷卡機」，商家不需要再仰賴第三方業者的支付終端設備，該功能預計在今年內一定會推出。
蘋果提到，由於越來越多消費者開始使用數位錢包與信用卡進行點擊支付，iPhone上的Tap to Pay將為企業提供一種安全、私密與簡單的方式來接受非接觸式支付，且該功能進行的所有交易都將透過安全元件進行加密與處理，安全性無虞。
商家只需要用一台手機就能接收信用卡、簽帳金融卡的感應付費，該項功能也支援 Apple Pay；目前Stripe將成為首個在iPhone上向商業客戶提供Tap to Pay的支付平台，其他的支付平台則會稍晚推出，但時間預計都會在今年以內。（編輯：張嘉哲）