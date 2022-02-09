一堆外國YouTuber突離開台灣？網愣：錢賺飽了 真相曝光
相信有在觀看YouTube頻道的觀眾，或多或少都知道有不少外國人在台經營YouTube頻道，有的人來台留學、有人來台旅居等等，在台灣拍攝與自己家鄉不同樣貌以及文化題材的影片，來吸引觀眾點閱，聲量也都頗高，不過，近日就有網友發現，近半年來，不少原本在台發展的外國YouTuber紛紛回國，不繼續留在台灣，其原因讓人好奇，引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-09 07:17:03
原PO在PTT貼文指出「最近常常看到好多外國YouTuber離開台灣，每個都說捨不得，很難過之類的客套話，但為什麼最近那麼多人離開呢？是不是他們有收到什麼秘密的通知，所以才接二連三的開始離開了？有沒有一堆外國YouTuber集體撤離台灣的八卦？」
貼文一出，網友紛紛回應「就賺飽了啊，題材飽和沒戲唱」、「愛台灣的題材已經不是流量密碼，先閃人了」、「講愛台灣撈不到錢了，不回國要幹嘛」；不過也有人認為「回去陪陪家人也有問題嗎？我不覺得有什麼」、「疫情好幾年沒回去見家人很正常，而且有些人簽證根本到期，也要回國處理吧」、「因為疫情很多都兩年沒法見到家人，回去合理，愛台灣題材這塊本來就已經飽和，不具競爭力自然淘汰」、「一堆用觀光簽在台灣的，不能延長了當然先離開啊，回去看看家人也好吧」。
事實上，過去半年期間包括「莫彩曦」、「三原慧悟」等人都暫時返回自己的國家，但其原因如莫彩曦是回去與家人團聚，且在回國後，仍舊不斷以台灣的文化題材進行影片拍攝，讓不少粉絲看完直呼「有機會還是要回台灣！」；至於三原則因家人身體不好，加上姊姊去年結婚，想親自給上祝福因而返國，也堅稱未來一定還會再回台灣，並非網友指稱只不過是因為賺不到錢而離開。（編輯：張嘉哲）