稀飯配肉鬆真的算外行！妻嬌喊「紅紅的更強」 老饕秒懂
清粥小菜是台灣常見的早餐、宵夜之一，清淡的熱粥配上鹹香的小菜，令許多老饕難以抗拒，常見的不外乎就是肉鬆、豆腐乳等等配菜，讓人一碗接著一碗停不下來。而就有網友分享自己在吃稀飯時，知道一道配菜，但始終叫不出名字，後來老公告知才讓她驚呼「活24歲才知道這樣菜的名稱」，結果引起不少共鳴。
編輯中心/綜合報導
2022-02-09 10:08:52｜2022-02-09 10:09:15
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「今天吃稀飯，跟老公說『我要配甜甜』，阿甜甜就是那個紅紅的，後來老公才跟我說那叫豆棗，我是真的活到24歲才知道這道菜名字......我老公一直笑我，我真的很問號......想問大家吃稀飯有沒有什麼必配的？」
貼文一出，網友對於豆棗感到相當有共鳴「我也是！我老公都配肉鬆，我就說『紅紅的更強、更好吃』，後來才知道叫豆棗XD」、「我也都說紅紅甜甜的」、「我也叫它紅色的、甜甜的、配稀飯的」、「還有一種紅色一絲一絲的，也不錯吃XD」、「我們都叫甜甜的，從小到現在30幾歲一樣這麼叫，超過三十歲才知道叫豆棗」、「豆棗這名字真的活到很後面才知道，不然都是說紅紅的」、「我40歲了也都說甜甜的那個」。
另外，也有不少人分享自己最愛的配菜「玉筍還是我的最愛」、「首選真的不會是肉鬆哈哈哈，推麵筋跟玉筍」、「粥配辣味豆腐乳超對味」、「吃來吃去還是最愛豆腐乳」、「上次發現肉鬆+鹹蛋不錯，鹹鹹甜甜的」、「吃粥最愛配豆腐乳+土豆麵筋」、「豆腐乳+玉筍超絕」。（編輯：張嘉哲）