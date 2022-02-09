工程師是專情男代名詞？他揭真實面貌不敢信：私下玩超兇
許多人認為工程師理科出身，大多性格憨直溫和，生活環境中又較少異性環繞，是專情顧家的代表職業，但就有位網友進入科技業後，被同事們人前溫和有禮，檯面下卻出軌、包養樣樣來的行徑給震驚，發文分享至網路也也來許多相同案例的分享，顛覆了眾人的價值觀。
編輯中心/綜合報導
2022-02-09 10:45:52
原PO於Dcard中發文，表示自己進入科技業工作不滿五年，部門中的前輩們年紀輕輕卻都車、房兼具，各自擁有幸福美滿的家庭，讓他心中滿滿羨慕，暗自期許自己要成為一樣的人。某次與前輩及他們的老婆聚會時，發現每位人妻都極愛老公，因為他們都是理工科系出身平時課業繁重，認識異性的機會很少，所以現場每對都是初戀結婚，相當幸福。前輩們也都慶幸自己的工作不需要去酒店應酬，認為與其他女生肢體接觸非常不妥，言行舉止完全是眾人心目中的理想老公。
可與前輩們越來越熟識後，才知曉他們私底下的價值觀與檯面上完全不同，劈腿、包養，甚至跟小三交往多年，打算以後結婚等等的行為應有盡有。前輩們也理直氣壯的說「雖然很愛老婆，但老婆更像家人，家人需要的是負責，至於愛情跟生理需求在外面找就好」，更表示學生時代的專情是因為沒機會玩，現在想來非常後悔，還勸原PO以後有錢、老婆年紀大後就會懂了。
許多有相關背景的網友也分享了相關故事「其實一線廠很多時間管理大師，都是從學生就玩起來，現在大家年收250up後玩法又更多了，他們也更捨得花錢養小三、小四、小五」、「朋友ic設計工程師，畢業後進一線豬屎屋後直接變渣男， 光速甩了交往5年的女友，慢的時候一個月換一個，快的時候每個禮拜的妹仔都不一樣」。
網友回覆「其實男生只有分管不管得住小頭的而已，沒有分什麼高矮胖瘦有錢不有錢」、「有錢多作怪就是這個道理」、「好恐怖外遇會傳染」、「什麼理科男周圍沒女生不會劈腿都是騙人的！！」、「你現在就是當初的他們啊 就看你能不能保持心態而已」。（編輯：李惠婷）