外送員遭「犯罪猴團」整車偷光！客服冷回：去向猴王求情
高雄柴山自然生態豐富，時常有野生動物出沒，其中台灣獼猴最為知名，就有一名外送員日前到該地送餐時，竟遇到「犯罪猴團」搶劫，整車的餐點瞬間被打劫走，令他相當絕望回報客服，而對方還不相信喊「那你去跟猴王溝通求情，請把餐點還你」，最後原PO也只能自認倒霉賠錢，遭遇曝光後立即引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-09 12:29:30
該名網友今（9）日在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示某次到高雄中山大學送餐時，遇到一隻猴子躺在路中間，原以為是被車撞了，趕緊停車前往查看猴子的傷勢，沒想到一靠近猴子就立刻起身。
這時原PO就聽到很奇怪的聲音，轉頭一看發現超過10隻猴子在機車上拉扯外送箱，將裡頭的餐點全都搶光，連豆漿、奶茶、咖啡都喝光，「我立馬拍照回報派單說我餐點被猴子給搶劫了！派單居然回覆我說：那你去跟猴王溝通求情，請把餐點還你，不然你會被公司扣錢的」，最後原PO也只能自己認賠，打電話向客人道歉後，自己再賠錢請早餐店重做一份餐點給客人，也忍不住感嘆：「想不到這年頭連猴子都會碰瓷啊。」
貼文一出，網友紛紛留言，「你遇到集團式犯案」、「你描述的太有畫面了，真的是遇到犯罪猴團」、「熊貓怕猴子嗎」、「笑死我，找猴王單挑啊，贏了就當猴王了」、「還好沒拔走你的機車鑰匙」、「終於知道為什麼叫潑猴⋯好可怕」、「中山大學的猴子見識過，之前看到除了搶學生早餐的還有把機車弄倒就跑了」。（編輯：賴禹妡）