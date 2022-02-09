不是工程師！他曝「這職業」低調爽賺卻可怕　網點頭通過

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貼文一出，網友紛紛回應「我覺得老師確實是蠻頂的，但怎麼想都不會覺得是最頂的，就是介於中間，有鑽石等級但沒有菁英等級」、「大學教授除了在平民職業裡，也是教師裡最頂的了」、「我覺得確實沒說錯啊，醫師、工程師都是一年沒什麼休息再拼才有高薪，老師薪水不差還有寒暑假放」、「老師的薪水一直都是比上不足，比下有餘」、「每個寒暑假都是財富自由」、「我覺得教師地位不錯，薪水也還可以，但是真的超競爭的，很難考到專任......」。
不過，也有不少人認為「除了寒暑假之外，老師真的其他都比不贏其他產業吧，薪水不論，現在恐龍家長一堆」、「老師工作內容是相對穩定，也不太會有什麼龐大的工作量，但就是心理素質要很好，常看到我國小的班導在抱怨，遇到的奇葩學生還有恐龍家長」、「寒暑假爽，遇到恐龍家長跟問題學生頭很不爽，本身就存在有一好沒兩好的問題」。
而對於網友爭論，也有正式教師出面回應「月薪六萬的部分都是要做很久才會有的數字；社會地位其實比較尷尬，出去講還是算體面的工作沒錯，但恐龍家長根本沒把你放在眼力；寒暑假也不見得人人都有，就算真的有放到，學校一通電話還是要到；現代小孩越來越難教，屁孩越來越多，老師越來越趨近服務業，真正福利好的都是老前輩卡著，我們這輩的在扛前輩們的十字架阿！」（編輯：張嘉哲）