新北＋4　染疫者足跡有遠傳電信、全家、家樂福及火鍋店

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月26日接獲北市通知遭匡列為幼兒園確診教師（案18590）的接觸者，匡列居家隔離，當時採檢均為陰性，2月8日解隔前採檢，2人PCR陽性、父親CT值21.6，女童CT值31.2，收治專責病房治療；2例個案皆為居隔中陰轉陽，無公共活動場所足跡。
此外，案19385（女性，40多歲）居住新莊區，為居住板橋區的北市某科大學生（案19346）男友母親，2月8日遭匡列為接觸者採檢，PCR陽性、CT值34，收治專責病房治療；個案無工作，目前匡列相關接觸者共24人居家隔離，已安排採檢，感染源為家戶接觸感染。
劉和然說，案19402（男性，40多歲）居住鶯歌區，1月31日除夕晚間與家人（案19125、案19126、案19245）至桃園大溪區的親友家圍爐吃年夜飯，2月2遭匡列居家隔離，採檢PCR陰性，2月8日居隔期間出現咳嗽、喉嚨卡卡的症狀，採檢PCR陽性、CT值17，收治專責病房治療；個案為居隔中陰轉陽，無公共活動場所足跡。
新北市政府衛生局也公布案19385於2月4日、6日、7日的公共足跡史，包含全家便利商店泰山明豐店、新莊建安店、遠傳電信新莊光華門市與四維門市，及家樂福超市新莊民安店、新莊區民安東路的加分火鍋新莊店。
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