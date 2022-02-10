COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

5個同事全「劈腿又包養」！工程師內幕曝光　他入行嚇壞

▲工程師薪資優渥，雖然工作內容繁雜眾多，但因有不錯條件的薪水，在社會地位上有著崇高的位置，往往有車有房都不是什麼難見的事情。（示意圖／取自pixabay）
▲工程師薪資優渥，雖然工作內容繁雜眾多，但因有不錯條件的薪水，在社會地位上有著崇高的位置，往往有車有房都不是什麼難見的事情。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-10 07:41:06

工程師薪資優渥，雖然工作內容繁雜眾多，但因有不錯條件的薪水，在社會地位上有著崇高的位置，往往有車有房都不是什麼難見的事情。不過，近日就有一名工程師透露，自己入行三年，卻發現部門內5個前輩都已經出軌外遇，讓他的三觀價值全崩壞，貼文引發廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「Dcard」貼文指出「我剛畢業三年在科技業工作，我這部門的5個同事年紀都比我大，薪水都不錯，有車有房也結婚，剛認識他們的時候，我也希望跟他們一樣有美滿的家庭，每次聚會時都發現他們的老婆都超愛他們，覺得老公專情顧家，幸運嫁到好老公之類的，由於念理工很少接觸女生，因此很多同事都是跟老婆初戀認識到結婚」。

「但後來跟他們越來越熟之後，才發現他們有的已經劈腿、包養，甚至還有跟小三交往好幾年還打算結婚的，一堆顛覆我三觀的行為，我都問他們是不愛老婆了嗎？他們都說還是愛，但老婆對他們來說更像家人，愛情跟生理需求在外面找就好，聽完真的傻眼到不行，很想要跟各位同事的老婆講，但講了一定會被抓包.......想問大家有遇過條件好的男生卻不渣的嗎？」

▲有一名男工程師透露，他在公司服務2年，正在想要不要拿到年終就提離職，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲網友爆料工程師同事有五個前輩都在婚姻當中出軌，引發討論。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，網友紛紛留言「你現在就是當初的他們，記得保持初心....」、「男人有錢就愛作怪，不是講假的」、「就以前花太多時間唸書沒玩到啊，他們就覺得反正有給錢老婆有顧小孩就好了」、「所以說幹嘛那麼早結婚，大家根本沒搞清楚自己要的是什麼」、「我真覺得不太意外欸....年輕嚮往感情，長大後有錢了就知道生活不同了」。

也有過來人出面加碼爆料「其實一線廠很多時間管理大師，都是從學生就玩起來，現在大家年收250up後，玩法又更多了，什麼小三小四小五，走半套店的不在話下」、「朋友IC設計工程師，畢業後進一線豬屎屋後直接變渣男， 光速甩了交往5年的女友，慢的時候一個月換一個，快的時候每個禮拜的妹仔都不一樣」、「不意外，親戚當工程師後收入穩定，女友一個換過一個，有錢就是會作怪，不要不相信」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀