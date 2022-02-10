5個同事全「劈腿又包養」！工程師內幕曝光　他入行嚇壞

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「但後來跟他們越來越熟之後，才發現他們有的已經劈腿、包養，甚至還有跟小三交往好幾年還打算結婚的，一堆顛覆我三觀的行為，我都問他們是不愛老婆了嗎？他們都說還是愛，但老婆對他們來說更像家人，愛情跟生理需求在外面找就好，聽完真的傻眼到不行，很想要跟各位同事的老婆講，但講了一定會被抓包.......想問大家有遇過條件好的男生卻不渣的嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言「你現在就是當初的他們，記得保持初心....」、「男人有錢就愛作怪，不是講假的」、「就以前花太多時間唸書沒玩到啊，他們就覺得反正有給錢老婆有顧小孩就好了」、「所以說幹嘛那麼早結婚，大家根本沒搞清楚自己要的是什麼」、「我真覺得不太意外欸....年輕嚮往感情，長大後有錢了就知道生活不同了」。
也有過來人出面加碼爆料「其實一線廠很多時間管理大師，都是從學生就玩起來，現在大家年收250up後，玩法又更多了，什麼小三小四小五，走半套店的不在話下」、「朋友IC設計工程師，畢業後進一線豬屎屋後直接變渣男， 光速甩了交往5年的女友，慢的時候一個月換一個，快的時候每個禮拜的妹仔都不一樣」、「不意外，親戚當工程師後收入穩定，女友一個換過一個，有錢就是會作怪，不要不相信」。（編輯：張嘉哲）