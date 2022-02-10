7-11買咖啡突遇「新規定」！女秒愣：根本騙錢 真相尷尬
台灣咖啡市場龐大，不少人每個早晨都會買杯咖啡醒腦，而由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。而近日，就有網友分享去買咖啡時得知「新規定」，讓她直呼「根本在騙錢」，沒想到真相卻超尷尬，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 09:01:42
原PO在臉書社團「7-11/全家資訊分享區」貼文指出「平常也沒在喝超商咖啡，最近去7-11買咖啡，發現說有第二杯5折的優惠，就跟店員說要兩杯，另一杯要紙本寄杯，結果店員說現在沒有紙本寄杯的服務.......是我錯過了什麼？怎麼會沒有紙本寄杯的服務，本來是看第二杯5折才買兩杯，結果變成一次要喝兩杯才有5折優惠，這新規定是不是根本騙錢啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「這位施主....紙本寄杯很早就沒了......」、「什麼新規定啦，早就都用APP了，你還在紙本寄杯」、「麥擱鬧啊，店員很難做人，跟你這種資訊這麼落後的客人溝通，他們也是很尷尬」、「紙本寄杯已經很早就沒了，小姐麥鬧」、「店員路過，紙本寄杯早就取消一年了謝謝」、「看來你超過一年沒喝7-11咖啡，現在都用APP，而且上面買咖啡更便宜你這樣才更虧」。
而《NOWnews》記者也實際查詢，發現7-11早在2020年12月1日開始，就已經公告「City飲品部分寄杯全部雲端化」，紙本寄杯的服務已經取消，時至今日也已經實施一年多的時間，但對於不常喝超商咖啡的民眾來說，也許很難注意到該公告才產生誤解，目前7-11都是採取APP「OPEN POiNT」進行寄杯服務，也推出咖啡隨行取，讓愛喝咖啡的人在APP上買到比門市更低價的咖啡，內行人早就都已經跟上使用！如果還不知道的民眾也能參考哦！（編輯：張嘉哲）