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起薪近5萬沒人做？內行揭「這職業」超血汗：寧願做外送

▲網友在翻閱徵才廣告時，發現有個職業起薪將近5萬，但卻鮮少有人應徵。（示意圖／翻攝Pexels）
▲網友在翻閱徵才廣告時，發現有個職業起薪將近5萬，但卻鮮少有人應徵。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-02-10 12:06:22

職場上的工作百百種，每個人選擇工作的標準也有所不同，有人追求高薪，有人則追求生活品質，近日就有網友在徵才廣告發現，有一整排的廣告都是「瓦斯行」在徵人，而且起薪達48000，雖然知道搬送瓦斯要付出很大的勞力，但仍好奇真的有那麼缺人嗎？貼文引發熱議。

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原PO在PTT發文，提到自己最近在銀行等待辦理業務時，抽空將報紙上的廣告都看了一遍，但在看到徵人廣告的時候，突然瞄到有一整排徵人的廣告都出自於「瓦斯行」，薪資待遇則是48000元起跳 ，原PO表示，「我知道送瓦斯是勞力活，賺的都是辛苦錢這樣的薪水是付出很大的勞力換來的，但或許真的是太辛苦，所以即使是這樣的薪水，還是沒辦法找到足夠的人做吧，寧願去做外送，雖然錢可能會較少」。

▲中油公司將自2日凌晨0時起11月份國內家用桶裝瓦斯公斤調降2.5元，相當於一桶20公斤的瓦斯，就可以省下50元。(圖／NOWnews資料庫)
▲許多網友表示，瓦斯行是相當辛苦、血汗的工作，不僅當下費力，時間久了身體也會受到許多職業傷害。(圖／NOWnews資料庫)
貼文一出引發網友熱議，紛紛留言表示「這行對普通人來說真的很操」、「做久了真的會搞壞身體」、「4萬8其實算少了」、「想想七樓無電梯公寓也要送就卻步了」、「我爸是瓦斯行老闆，退休膝蓋就壞了」、「現在這個價錢很血汗耶」、「冬天下雨，鞋子穿脫都麻煩，還有很多客人會嫌棄」。

此外，也有內行網友回文「這行門檻很高，首先讓桶上肩就是第一個難度，上肩後遇到透天內樓梯超窄的，或無電梯公寓要爬樓梯又是第二個難度，就算兩個都做得到，但一天也不是只有一桶，不小心手軟倒了，砸到人會受傷，沒砸到人地磚一定會破都要賠，是兼具難度與風險性的工作，不是人人都做的來」。（編輯：張志浩） 

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