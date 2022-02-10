學雜費2張破10萬！他嚇壞「難怪沒人敢生」 網曝大魔王
台灣低薪、高房價的問題讓許多年輕人苦嘆生活不易，更不用說結婚生子了；對此，就有一名男網友在臉書發文，表示他在超商排隊結帳時，看到前一位客人繳了兩張學雜費的單子，金額竟破10萬元，讓他嚇壞「難怪沒人敢生」，貼文一出，還有網友曝光大魔王其實是「幼兒園」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 11:56:14
該名網友昨（9）日在臉書社團《爆怨公社》發文，表示他在超商排隊結帳時，看見前面的大哥繳交兩張學雜費，金額竟然「破十萬」，讓他超震驚「現在學生的學雜費這麼貴喔，難怪沒人敢生，因為就算養得起，書也不一定讀得起」。
貼文一出，掀起熱議，「所以我叫孩子們一定要給我考公立的」、「私立大學就是這個金額」、「真的很貴，養小孩成本太高，一堆年輕人都放棄了」、「私立學校吧，以前學費一學期也超過五萬」、「小學兩隻的費用也是破10萬」、「希望我孩子能考上公立」、「私立5萬，沒漲就算不錯囉」、「20年前私立五專就破5萬啦」、「我10年前念大學的時候，一學期就要5萬多了」、「正常，學貸學生一出社會就得先背上幾十萬學貸債」。
也有不少人表示，其實「大魔王」是幼兒園，「私立非頂級幼兒園一年18萬」、「幼兒園現在一年私立的很多也都15萬起跳」、「台灣很多住宿私校國小、國中、高中一學期就超過10萬，一學年要20幾萬，更有很多貴族中小學一學年要30萬以上，學生還搶著報名，你太貧窮了」、「私立幼兒園也很貴」。（編輯：郭佩蓉）