作家揭穿「假面閨蜜」18種特質！苦主全認了：慘烈經歷過

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1.閨蜜這個詞很噁心。
2.閨蜜就是坐在你的八卦第一排，隨時把你的八卦當下酒菜的人。
3.閨蜜就是「窺密」，所有的事她都知道，然後再被她出賣。
4.閨蜜就是會跟你說內心話讓你相信的人，最後發現他的內心話都是假的。
5.閨蜜就是一起打屁，然後告訴大家你講他們壞話。
6.閨蜜就是會傷害自己、也會背叛自己的人，好的時候很好，不好的時候很不好。
7.閨蜜就是早就將你伴侶摸透透，而你還在他前面甜蜜分享和伴侶間的點點滴滴。
8.閨蜜就是讓老公蠢蠢欲動不安分的人。
9.閨蜜就是最強小三候選人。
10.閨蜜也可以跟你前面手牽手，後面下毒手。
11.閨蜜就是叫你忘了那個人、然後偷偷和他交往。
12.「閨蜜」就是那個聽妳分享妳跟男朋友如何如何，一開始是羨慕妳，然後聽著聽著就莫名其妙愛上妳男朋友，變成嫉妒妳，並且拿妳當藉口找機會約妳男朋友私聊，最後搶走妳男朋友的人！
13.閨蜜就是準備好隨時接收你女主人身份。
14.閨蜜就是和你老公一起騙你的人。
15.防火防災防閨蜜（最容易羨慕嫉妒恨）。
16.閨蜜就是恩將仇報的蘇媽媽。
17.閨蜜就是矯情。
18.閨蜜就是傷害我最深的人，女人啊～
貼文曝光後立刻有不少苦主留言回應「完全命中，閨蜜就是『你的男人都歸me』，再深交的好友也要有界線」、「所以才有句俗話叫防火防盜防閨蜜」、「人與人之間還是要有些許安全距離，不要完全掏心掏肺，掏到最後很可能受重傷還一無所有」、「文章內容200%同意」、「看看最近藝人閨蜜互撕，就知道多可怕」、「我剛跟我30年的閨蜜翻臉」。（編輯：潘毅）