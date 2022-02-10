絕症妻曝臨終心願！想跟「前任上床」 原因讓痴情夫崩潰
心愛的另一半若因病將要離去，總會想要滿足對方所有的願望，不過近日一名人夫崩潰表示，相愛十年的妻子診斷出絕症，僅剩不到9個月的時間，剩餘的日子中他盡力滿足妻子心願，沒想到妻子竟告訴他「想和前男友上床」，原因更是讓癡情的丈夫聽完秒崩潰。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 15:51:18｜2022-02-10 15:56:10
一名人夫於論壇《Reddit》發文求助，自己心愛的妻子因病情嚴重，僅剩下9個月的時間，因此自己一直用盡全力，滿足對方臨終前所有的心願，更癡情喊話「我已經忘了怎麼過沒有她的日子，無法想像接下來的生活」
但最近妻子竟開口要求「想和前男友上床」，讓人夫當場崩潰，妻子更進一步解釋，自己與前男友身體最契合，但跟老公卻是情感上的滿足，前任僅是身體上的。
人夫崩潰表示，自己真的不知道該怎麼辦，畢竟妻子已經時日不多，他絕望的陷入兩難「我現在只能選擇，拒絕垂死妻子的願望，或是讓她去睡另一位她覺得更好的男人？」
該文章引發網友熱議，紛紛為人夫抱不平，「就算身患絕症，也沒有權利傷害老公吧」、「我懷疑這疾病在影響她的認知能力」、「我好奇的是，她有跟前任討論過嗎？」、「聽起來妻子與前任，在過去10年都偷偷聯繫」。（編輯：鍾怡婷）