打拼20年就買3房！主管訓話下屬「吃不了苦」：還愛計較
踏入職場後，該如何與主管打好關係也成為常見的難題。就有位網友在公司被主管訓誡「年輕人就是吃不了苦又愛計較」，對方更自豪「我拼20年就買3房」，貼文曝光隨即引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 16:14:43
原PO在臉書《靠北老闆/主管2.0》上發文，提到主管當面對訓誡「年輕人就是吃不了苦又愛計較，像我二十年前剛出社會也是跟你領差不多薪水，如今都有3棟透天了」。
原PO聽完後內心卻充滿質疑「20年前鄉下一棟房才八十萬，現在漲到八百萬；20年前統一麵一包4元，現在一包漲到12元；20前一台機車只要二萬多，現在一台機車動輒七八萬；20年前高職畢業做業務月薪都有35000了，然後我的國立大學畢業薪水還只有三萬塊，請你捫心自問，這樣薪水合理嗎？不要得了便宜還賣乖」。
貼文曝光後隨即引爆網友共鳴「以前三萬能養個家庭，現在三萬一支手機」、「又是幹話王，之前一千元可以用好幾天，現在一天用好幾張」、「就萬物齊漲唯有薪水最穩」、「以前有句話台灣錢淹腳目」、「現在透天700萬起跳，叫這主管用現在薪水買三棟，來教教大家」、「這是真的，20年前我出社會的時候，底薪是29K，沒想到工作越換底薪越低，真是慘」。（編輯：潘毅）