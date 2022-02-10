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特企／開工掀穀麥系蔬食熱潮　這招平衡上班族飲食需求！

▲即日起至2月22日，凡購買天素地蔬鮮食全品項產品+統一陽光高纖燕麥穀奶立即省10元。（圖／品牌提供）
▲即日起至2月22日，凡購買天素地蔬鮮食全品項產品+統一陽光高纖燕麥穀奶立即省10元。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-02-10 17:25:11｜2022-02-10 17:25:52

年節飲食失控的你，該戒掉大魚大肉，用蔬食來平衡一下了！植物系飲品、每一口都吃得到高纖穀粒的「統一陽光高纖燕麥穀奶」與7-11蔬素食品牌「天素地蔬」共同推出「穀麥系蔬食」，滿足上班族返回工作崗位的飲食平衡需求，在7-11就能吃到美味、方便又兼具環境永續意義的蔬食餐點，讓你在新的一年實踐健康蔬食新生活的願望。

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根據最新316位消費者網路調查發現，平均有6成以上民眾對於蔬素食抱持「不好吃、怕吃不飽、怕營養不均」的刻板印象，趙函穎營養師說明，穀麥系蔬食含有多種纖維質，搭配含穀粒的高纖燕麥穀奶，是健康飲食的好選擇。天素地蔬選用不同於傳統素食的調味料，並有漢來蔬食、熱浪島等人氣蔬食職人理念加持，美味口感幫助消費者無痛拋下大魚大肉，加上一瓶有滿滿高纖燕麥穀粒的統一陽光高纖燕麥穀奶、補充更多的穀麥營養與膳食纖維，健康同時更充滿飽足感，破除民眾對蔬食餐的所有擔心。

2/9～2/22期間，凡購買天素地蔬鮮食全品項產品+統一陽光高纖燕麥穀奶立即省10元，不僅顧及飲食平衡，也顧到你的荷包，快趁現在加入一天一餐的蔬食生活，迎接更健康的自己！

正餐推薦：熱浪島-南洋風味咖哩飯、蕃茄植物肉丸義大利麵

輕食推薦：松露野菇烘蛋捲餅、阜杭豆漿-香鬆飯糰

湯、飲品推薦：漢來蔬食-麻油猴頭菇湯、統一陽光高纖燕麥穀奶

註：統一陽光高纖燕麥穀奶產線，非素食專用產線，生產廠亦生產含奶、蛋等製品。

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