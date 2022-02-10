姪女成偷錢慣犯！他秀「關鍵證據」 大嫂嗆：又不是大事
身處在與親友同住的大家庭中，衝突與爭執也會更容易發生。就有位網友發現自己放在房間的現金不斷消失，最終揪出兇手是姪女，沒想到家人知情後卻不當一回事，詳細經過曝光也引爆眾怒。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 17:46:44
原PO在臉書《匿名公社》上控訴「一開始時我只覺得奇怪，為何最近錢總是用得很快？原來是小學3年級的姪女跑到我房間來，擅自從我的包包裡偷錢，已經N次了」，他也曾經多次向全家人反應，但大家都只袒護這個小千金。
近期原PO做好錄影準備，終於掌握到關鍵證據「姪女偷錢的過程」。他立刻著急全家人開會，並把關鍵證據在全家前放映，大哥一看立刻要求女兒下跪道歉，但原PO媽媽(阿嬤)跟大嫂卻仍在一旁護航「孩子還小，又不是什麼大事」。
雖然大哥後續又保證，自己會管教好女兒，保證不讓她再犯，但大嫂跟原PO媽媽的態度讓原PO無法苟同「這種想法總有一天，小孩會被她們教壞的」。
不少網友看完誇張的過程也紛紛搖頭「一定要問偷錢是要作何用途，這一定要教訓，不然以後會誤入歧途」、「太誇張了！孩子還小這種理由，根本就是恐龍家長了」、「做錯就要導正過來。兩個大人作法是頭腦有洞嗎？要是在別人身上偷直接報警了吧」。（編輯：潘毅）