無蛋不歡！啥料理一定要配蛋？ 她曝「這2樣」：沒加不吃
最近雞蛋短缺，許多民眾都得面臨有錢也買不到蛋的困境，對於那些每天都要吃蛋的人來說更是擔憂不已。一名網友在網路提到沒吃蛋就覺得一整天怪怪的，並推舉心中兩款必加蛋的料理，引起網友熱議！
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 18:08:31
這名網友在《Dcard美食板》發文，表示自己是每天都要吃蛋的人，最近雞蛋很難買真的很緊張，而自己喜歡吃蛋以外，還爆出有兩款料理如果沒有加蛋就「乾脆不要吃」。第一種是「泡麵」，加入一顆半熟蛋，當麵條、湯汁與蛋融為一體，「尤其辣辣的湯…半夜吃一碗真的有夠幸福」。第二種則是「蘿蔔糕+蛋」，有些早餐店會直接將荷包蛋蓋上蘿蔔糕，另一種則是將蘿蔔糕與蛋混合，讓每一塊蘿蔔糕都沾附雞蛋。
貼文一出，立刻有網友留言附和：「我煮辛拉麵都放兩顆蛋，一顆熟一顆半熟…」、「各種湯麵，沒有蛋就是少一個味」、「泡麵我一定加兩顆蛋！一顆三分熟戳破混湯+一顆八分熟吃整塊蛋黃，兩種需求一次滿足」、「蘿蔔糕跟蛋一定要喇在一起」。
另外也有許多網友分享心中必加蛋的料理：「蛋餅」、「炒飯一定要有蛋」、「抓餅、吐司、熱狗蛋」、「真的無蛋不歡，每天好容易就吃超過兩顆蛋，還會去7-11買綠咖哩飯再回家自己煎蛋放上去，超讚」、「蔥抓餅」、「可以加蛋的料理都給他加爆！泡麵、炒飯、蘿蔔糕、抓餅、三明治、漢堡、紫菜湯，反正只要買餐點，老闆問要不要加蛋，都給他點頭就對了」。（編輯：陳珮瑜）