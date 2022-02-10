7-11「全新好康」突開放！規則行家看了錯愕：很多人不知
台灣超商密集度極高，其中7-11在台擁有多家分店，時常提供多樣化服務和優惠，深受眾多消費者喜愛。對此，就有一名女網友今（10）日分享，到7-11意外遇到全新好康，讓她興奮表示「很多人不知道這是什麼，超錯愕！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 20:17:50
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示「很多人不知道這是什麼，超錯愕！」她緊接著曬出照片，只見畫面中，是一長條領貨時常見的繳款證明，但她仔細發現下方還附上一張購物金，興奮直呼「711昨天推出為期9天的7元購物金，應該是領貨都有」。文末她也貼心提醒，「大家記得上聯QR cord要留著，下面留著沒用喔！使用方法要看下聯掃描唷～～～買東西取貨付款都能折抵」。
貼文曝光後，就引來網友們激讚，「我都直接丟，原來還可以這樣用，謝謝分享」、「謝謝你發文！不然我還真的不知道又有活動了」、「前二天沒有，今天取貨看到有，就開心活動又開始了！」、「我都丟掉」。
事實上，根據7-11官網指出，消費者只要於2月9日至17日活動期間，在門市完成EC包裹取件，即免費贈送7元購物抵用券，限量200萬組送完為止。另外折扣券領取後有效期間，從2月9日至3月3日為止。（編輯：陳雅雲）