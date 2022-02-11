男團隊長才剛被爆秘戀電競女神　開春曝喜訊

男團「ALL IN 5」於今年1月初時推出新專輯，在過年後隨即收到要補貨1500張的喜訊，出道3個多月以來幾乎沒放到假的他們，難得能趁著農曆年放了8天長假，放縱食慾的結果，就是其中一位團員增肥了3公斤，還笑說是甜蜜的負荷。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-11 12:30:00
隊長承恩、傑銘透露天天吃到6餐，在年初被爆出與「電競女神」阿樂交往的承恩，還自爆原本工作時克制不喝的手搖飲都完全解禁，「年假期間天天喝到兩杯！」沒想到體重竟然持平。唯一一位變胖的團員只有哲瑋，哲瑋一站上體重機看到自己竟然胖了快3公斤，瞬間哀號大叫：「我連除夕夜都沒吃年夜飯，怎麼會變胖！」原來很有「賺錢」概念的他趁著大夥兒成員放年假時，利用這短短6天時間跑去自己曾經打工過的彩卷行工作賺過年發財金，從小年夜一路打工到初四的他，連年夜飯都是在彩卷行吃便當度過。
不過雖然忙著打工沒空吃飯，但這期間竟有歌迷知道哲瑋打工地點，主動送食物為他「進補」，雞排、手搖飲來者不拒的他也因為忙碌就隨口塞，完全忘了飲食控制這件事，讓他忙完收工回想起來，才苦笑說：「原來真正的『兇手』，就是這些愛心食物啊！還是很謝謝歌迷，這些都是甜蜜的負荷！」