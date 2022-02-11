哪種零食最奇怪卻夯？他拿「這包」台灣人超愛：還能配飯
往往去大賣場或超市，都會看到琳瑯滿目的零食以及餅乾，有些是台灣本土產製，有些則是國外進口的，不同口味及種類各自都有愛好者喜歡吃。近日，就有網友分享一款零嘴直呼「這真的是最奇怪的零食」，沒想到貼文一出，不少台灣網友看了直呼「這真的很好吃」、「還能配飯吃呢」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 07:07:03
一名網友在抖音（Tik Tok）貼文指出，「魔芋爽」這個零食真的超奇怪，網路上說這個東西超好吃，所以我把三種口味都買下來了，魔芋是一種植物能理解，但到底在爽什麼？而他也實際試吃紅色包裝以及黃色包裝之後發現「ㄜ....蠻爽的」，但對於綠色包裝卻覺得非常不好吃。
貼文一出，網友紛紛回應「這個真的超有名而且很便宜XD」、「這台灣人超愛的啊，一包不用10元」、「魔芋爽我超喜歡的！有夠辣很爽」、「我也不知道在爽什麼XD可能很辣」、「這真的很好吃，可以配飯XD吃起來很像牛肚」、「不要可以給我吃....很讚」、「之前一次買過250包，一下就吃完了哈哈」、「這是拿來配飯吃的」；不過也有人表示「我真的超討厭這個XD」、「明明很難吃又超辣，不知道為何這麼多人愛」。
事實上，「魔芋」就是所謂的蒟蒻，屬於熱帶植物，主要產地為日本、中國大陸、東南亞等地區，「魔芋爽」就是魔芋加上不同醬料製作而成的單包零食，以香辣的口味居多，從中國大陸發跡之後，近年在網購平台上爆紅，由於單包售價不超過10元，吸引顧客訂購，但因產品鈉含量過高，吃多恐傷身體，愛吃的民眾可要自己斟酌！（編輯：張嘉哲）