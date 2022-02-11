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百元剪髮「暗黑套路」被抓包！內行早發現：完全走不出來

▲近年來百元理髮店如雨後春筍般冒出，因為擁有便宜、方便且快速的優勢，深受不少大眾喜愛。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲近年來百元理髮店如雨後春筍般冒出，因為擁有便宜、方便且快速的優勢，深受不少大眾喜愛。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-02-11 09:17:51

百元剪髮近幾年頗夯，相比較格昂貴的髮廊，因為擁有便宜、方便且快速的優勢，深受不少大眾喜愛。不過，近日就有網友分享自己去百元剪髮時，卻意外發現其「暗黑套路」，讓他尷尬的不知道應該怎麼做，貼文引發廣大迴響。

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原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「昨天要去百元剪髮時，走到熟悉的那間，一走進去，店員說『現在剪頭髮200元喔』......當下整個愣住，外面招牌依舊沒換，寫著一百元剪髮！但進店之後才被告知變成200元，雖然要剪不剪是自己的選擇，但全部客人都在看你時，走出去真的很尷尬......大家有發現百元剪髮都偷偷漲價不改招牌嗎？

▲百元剪髮近幾年頗夯，相比較格昂貴的髮廊，因為擁有便宜、方便且快速的優勢，深受不少大眾喜愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲百元剪髮近幾年頗夯，相比較格昂貴的髮廊，因為擁有便宜、方便且快速的優勢，深受不少大眾喜愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「早就發現了，我家隔壁也是用口頭講，招牌都不改，走進去完全走不出來，超尷尬」、「一堆都120起跳了，真的百元剪髮越來越少」、「我家這也是200了，會不會十年後已經沒有百元剪髮這東西」、「+1通常這種店都不換招牌，然後進店才講，讓你尷尬到不剪都不行」、「不換招牌偷漲價這套路早發現了，但還是比髮廊便宜，摸摸鼻子就還是投販賣機取票」。

不過，也有人不以為意「這種行為就不誠實，我會直接走出來」、「漲價招牌不改不標示，我管他多尷尬，是他們做生意不誠信」、「招牌本來就應該改，今天餐廳外面寫699進去說899你會吃嗎？業者真的不要鬧」、「直接不剪找別間+1最討厭偷漲價這種」。（編輯：張嘉哲）

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