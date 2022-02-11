Coco為何在飲料界屹立不搖？內行點「神關鍵」：一比就知
台灣手搖飲店市場競爭激烈、選擇相當多元，讓許多愛喝飲料的人天天都要來一杯才過癮；對此，就有網友好奇「Coco」為何在手搖飲界仍屹立不搖，貼文一出，也有內行點出關鍵，直呼「一比就知」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 09:30:15
該名網友在PTT以「請問Coco是如何在飲料界立足？」為題發文，表示每次公司同事請喝飲料，如果是請喝Coco，他都會不知道該點什麼，「喝過幾次不同品項的飲料都覺得還好」，但他家裡附近的Coco仍「活得好好的」，因此好奇發問「請問Coco在飲料店林立的台灣是如何立足的」？
貼文一出，掀起熱議，「Coco主力應該放中國了，連鎖開一堆」、「我也覺得很神奇，生意還比別家好」、「我覺得百香雙響炮蠻好喝的耶，有時候會特地去買」、「芋頭QQ不錯啊」。
其中，也有內行點出關鍵，就是相對其他飲料店來說，CoCo價格相對「便宜」，且品質也算穩定，因此在飲料店林立的台灣仍屹立不搖，「便宜，相對便宜」、「就便宜又不難喝」、「以前便宜所以有固定顧客吧」、「是，你至少能用35元買到飲料，你去現在那種文青飲料店，我上次去找不到55元以下的飲料，我50元就能在小七買到2公升可樂了，跟你買什麼文青怪奶茶」、「有啦，跟那種一杯8、90的比算很便宜了」、「開在學校旁邊、便宜、店員很正」。
但也有網友認為，「coco也沒有多便宜吧？珍珠鮮奶茶都要65了」、「早期是便宜，現在也不便宜了」、「很多奇怪的口味，但檸檬綠跟百香雙響砲不錯」、「平價，但這家珍珠偏少又小顆，不愛」。（編輯：郭佩蓉）