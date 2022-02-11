除濕機百百種怎麼選？網曝「2牌1關鍵」：挑錯不如別買
台灣北部氣候潮濕，每家每戶皆花費大量的心思處理發霉問題，就有網友近期預計購買除濕機來應對，詢問挑選方法及推薦的牌子，文章發出後許多人熱心回覆，經整理後國際牌與日立牌最多人推薦，並說明若購買它牌，日除濕量也必須大於5L。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 10:10:15
原PO於臉書社團《爆系知識家》中發文，表示近期有購入除濕機的需求，希望眾人協助推薦功能強、裝水容量大、不易故障且價位居五千至一萬元中間的除濕機款式。
整理網友推薦，國際牌與日立牌最多人使用，使用年限長且售後保固相當方便「身為住在汐止，潮濕程度不遑多讓地方的我，首推就是國際牌或是日立沒別的了～5000～10000內，能挑的都好！你買太便宜但除濕效果不好也是買心酸⋯⋯」、「我偏愛國際牌，好用耐用，而且在台灣保固都方便...我家有一台用了十X年都還在用....」、「國際牌我家用....10多年了xD」、「推日立，節能而且超靜音」、「中價位日立15公升的就很好用」。
此外購買時需多加注意規格，日除濕量必定得達5L以上「小除濕機請買日除濕量5L以上的，那種幾百mL的都沒有用」。網友也提及其他好用的品牌「威技的還可以，只是有點吵，五千內，符合你的預算」、「我今天剛到貨三菱，除濕效果很好」、「安靜買日系，除濕強買美系」。 （編輯：李惠婷）