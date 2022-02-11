摩鐵浴室見「黑色門把」房務阿姨嚇呆！網看高度：不科學
有些情侶到外地旅遊住旅館、飯店時，可能會帶一些道具來增加倆人情趣，但如果忘記帶走，可能會使房務人員相當尷尬；對此，就有一名網友表示，房務阿姨近日打掃房間時，發現浴室內的玻璃上，竟然黏著一根「黑色門把」，害她嚇了一跳。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 10:58:19｜2022-02-11 11:17:41
該名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示有客人離開旅館時，忘了帶走放在浴室內的私人物品，使房務阿姨在打掃時嚇了一大跳。而從照片上可以看到，一根黑色的棒狀物，疑似是情趣道具，就這樣直接黏在浴室內側玻璃上。
貼文一出，掀起熱議，「自備門把錯了嗎？」、「這是拿來刷背的嗎」、「齁～洗澡要扶一下」、「到廟裡都要自備聖筊了，住旅館自備門把防疫是必須的」、「我不知道是什麼，但能想像到這裡發生過激烈的衝突」、「創意門把是吧！嚇不倒我的」。
其中，也有網友發現不合理之處，因為該物品黏在玻璃上的高度有些詭異，「這高度很不科學」、「那麼高，難道房客190！」、「覺得是高個子長腿的」、「下面有一個白色椅子」、「黏這麼高能做什麼」、「這身高180以上吧」、「夭壽，她身高應該200公分」。（編輯：郭佩蓉）