路上機車超多「裝一箱」？內行抖出真實用途：用過回不去
台灣素有「機車王國」的稱號，往往每到上下班尖峰時段，路上機車總是擠滿道路，而機車種類不僅繁多，配件更是五花八門，其功用有時令人意想不到。近日，就有網友分享自己每次騎車時，都不知道安全帽應該要放在哪，上網尋求方法，沒想到卻釣出不少車友透露「裝一箱」的神秘功能，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 13:37:44
原PO在臉書社團「Gogoro Club Taiwan」貼文指出「想要請問大家的安全帽都會怎麼放跟收納啊？我騎Gogoro車廂都沒有位置可以放，放腳踏板或是坐墊也很容易掉下來，想請問有什麼方法？」
貼文一出，不少人貼出自己的機車照，表示只要在車尾加裝「車箱」即可，「直接加入後車廂就好了，超方便」、「加入漢堡車廂啊，超方便」、「漢堡車廂+1可以放安全帽、雨衣，用過回不去」、「車廂真的很好用」。
也有網友貼出自己加裝之後的內部構造，看起來深度非常足夠可以放下至少兩頂半罩安全帽，或者一整頂全罩安全帽，甚至能放入雨衣等等，增加機車的收納空間，不過民眾加裝後車行李箱也必須注意長寬，因根據現行法規規定，普通輕型機車、重型機車後方承載的物品，不得高於駕駛人肩膀、不超過把手十公分以及不得超出車外半公尺，民眾在獲得方便之餘還需注意。（編輯：張嘉哲）