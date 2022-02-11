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路邊停車要注意！他「1舉動」秒省冤枉錢　苦主：常遇到

▲原PO停車準備離場後，發現繳費單多收取了半小時。（圖／取自臉書《爆料公社（官方粉專專屬）》）
▲原PO停車準備離場後，發現繳費單多收取了半小時。（圖／取自臉書《爆料公社（官方粉專專屬）》）

編輯中心/綜合報導

2022-02-11 17:11:32

不少人停完路邊停車格後，都會直接拿著繳費通知到去繳費，卻沒有仔細注意上面時間是否正確，一名網友分享，自己在停車格明明停不到一小時，繳費單上卻多收了半小時的費用，幸好他有檢查過後拍照存證，最後也申訴成功，該狀況引來不少苦主表示「遇到過好幾次」，呼籲民眾停完車後要記得檢查繳費單。

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▲原PO檢查過後，發現有誤立刻拍照存證。（圖／取自臉書《爆料公社（官方粉專專屬）》）
▲原PO檢查過後，發現有誤立刻拍照存證。（圖／取自臉書《爆料公社（官方粉專專屬）》）
根據一名車主於《爆料公社》發文詢問，「有人遇過嗎？台北市停車不到一小時就提前蓋了一個半小時了」，並PO出多蓋章的繳費單，只見上頭從14:12蓋到15:13共3格，但車主卻表示，離場時車內時間顯示為14:49，還沒到15:13，懷疑最後一個收費章是提早蓋了。

貼文一出有網友則幫忙分析，「半小時蓋一次，有可能是14:44到14:49 這時間你上車前剛好蓋了」、「應該是蓋錯，打去申訴吧。 有可能他又回來巡一次以為沒有蓋到，又蓋一次」、「14：12分他來開單！！！20塊15：13之前都算是一個小時！！！所以應該是40元，但版主卻要繳60元超收50%」。

而原PO後續也更新，因為有即時檢查拍照存證，在提出申訴過後，超收的停車繳費單，已經改正為1小時的費用。不少苦主則出面苦嘆，「常有啊，繞一圈回來就蓋了，根本沒在看時間」、「遇過好幾次，我直接打去路邊告示牌上面的電話反應」、「也有遇到過！」。（編輯：鍾怡婷）

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