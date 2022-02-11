工作犯錯遭怒罵！Apple Watch「1句神救援」 主管秒閉嘴
科技不斷的進步，不只有智能手機，連手錶也越來越高科技化。近日一名日本上班族分享，自己在工作上犯了嚴重錯誤，正遭到主管怒罵時，Apple Watch偵測健康的功能感到狀況異常，突發警訊「請深呼吸」，意外讓主管馬上息怒，並且原諒了他。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 17:57:54
一名日本網友於《Twitter》上分享，自己在工作時犯了嚴重的失誤，被主管叫進辦公室怒罵時，因心跳突然變快，加上呼吸比平常急促，手上的Apple Watch偵測到身體異常，便突然喊了一句「請深呼吸」，主管疑似聽到後馬上停止責罵，甚至對他說「這次就原諒你了」，讓他感激的大讚智能手錶的警示功能，直呼「真的是無比慶幸」。
而實際上，發出警示的偵測功能，為Apple Watch的心率偵測程式，會不定時檢測佩戴者的每分鐘心率，若是突然出現心率不規律時，會發出即時通知，提醒配戴者注意身體狀況。
該篇貼文引發網友熱議，紛紛笑回「這是職場的必備品」、「4月開始成為職場菜鳥，看來要先去買手錶了」、「看來它感到了你內心的 SOS」、「找到智能手錶的必要性了」。（編輯：鍾怡婷）