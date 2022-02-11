COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

工作犯錯遭怒罵！Apple Watch「1句神救援」　主管秒閉嘴

▲一名上班族在被主管怒罵時，Apple Watch偵測到健康異常，並發出警訊。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲一名上班族在被主管怒罵時，Apple Watch偵測到健康異常，並發出警訊。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-02-11 17:57:54

科技不斷的進步，不只有智能手機，連手錶也越來越高科技化。近日一名日本上班族分享，自己在工作上犯了嚴重錯誤，正遭到主管怒罵時，Apple Watch偵測健康的功能感到狀況異常，突發警訊「請深呼吸」，意外讓主管馬上息怒，並且原諒了他。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲先經過自己的分析判斷，再請示主管，能讓主管覺得你是可靠的屬下（圖／擷取自pexels）
▲一名員工遭到主管怒罵時，智能手錶發出「請深呼吸」的警訊，主管聽完秒閉嘴（圖／擷取自pexels）
一名日本網友於《Twitter》上分享，自己在工作時犯了嚴重的失誤，被主管叫進辦公室怒罵時，因心跳突然變快，加上呼吸比平常急促，手上的Apple Watch偵測到身體異常，便突然喊了一句「請深呼吸」，主管疑似聽到後馬上停止責罵，甚至對他說「這次就原諒你了」，讓他感激的大讚智能手錶的警示功能，直呼「真的是無比慶幸」。

而實際上，發出警示的偵測功能，為Apple Watch的心率偵測程式，會不定時檢測佩戴者的每分鐘心率，若是突然出現心率不規律時，會發出即時通知，提醒配戴者注意身體狀況。

該篇貼文引發網友熱議，紛紛笑回「這是職場的必備品」、「4月開始成為職場菜鳥，看來要先去買手錶了」、「看來它感到了你內心的 SOS」、「找到智能手錶的必要性了」。（編輯：鍾怡婷）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀